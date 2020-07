FAKTA: I disse situationer bør du bruge mundbind

Sundhedsstyrelsen ændrer anbefalinger efter i lang ikke at have rådet til at benytte mundbind.

I visse situationer anbefales danskerne at bruge mundbind, lyder den nyeste melding fra Sundhedsstyrelsen.

Det sker, efter Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i juni opdaterede sine anbefalinger til brug af mundbind. Det skete på baggrund af ny evidens på området, der indikerer, at mundbind har en effekt på smittespredning med coronavirus.

I flere andre lande er der et decideret krav om at bruge mundbind på offentlige steder.

Læs mere her om, hvornår man ifølge Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger bør bruge mundbind:

* Kommer man hjem fra et højrisikoland, anbefales det, at man bruger mundbind på turen hjem til sin bopæl.

* Har man symptomer på coronavirus, eller mistænker man, at man er smittet, anbefales det at bruge mundbind på turen ned til test.

* I situationer, hvor andre redskaber til at forebygge smitte med coronavirus ikke kan bruges, kan mundbind bruges.

* Mundbind er ikke en erstatning for god hygiejne, afstand eller andre forebyggende tiltag. Det skal ses som et supplement.

* Sundhedsstyrelsen mener, at det kan være en god idé at købe mundbind og have dem liggende.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/