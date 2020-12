FAKTA: I disse situationer kan man overveje lyntest

Regeringen har taget lyntest i brug for at inddæmme smitte. Læs om anbefalingerne her.

Regeringen har i denne uge besluttet at tage lyntest i brug som et supplement til de PCR-test, der hidtil er blevet brugt.

Lyntest giver svar på 15-30 minutter, men er til gengæld langtfra lige så præcise som PCR-test. Ifølge Sundhedsstyrelsen er de det kun i 50 procent af tilfældene.

Sundhedsstyrelsen er på trapperne med nogle konkrete retningslinjer for, hvordan lyntest mere systematisk skal tages i brug, men har allerede udarbejdet nogle overordnede anbefalinger om, hvordan lyntest kan bruges.

Læs mere her:

* Lyntest skal ifølge Sundhedsstyrelsen først og fremmest ses som et screeningsværktøj i situationer, hvor man ikke vil tage en normal PCR-test.

* Det kan være arbejdspladser med særlig risiko for smitte - for eksempel slagterier eller steder, hvor folk bor tæt sammen såsom kollegier.

* Man kan overveje at bruge lyntest inden en begivenhed - for eksempel i forbindelse med julen. Det gælder dog ikke, hvis man skal mødes med en i risikogruppen, som blandt andet er ældre eller kronisk syge.

* På sigt kan de også anvendes i forbindelse med kulturbegivenheder - for eksempel teaterforestillinger, koncerter eller fodboldkampe.

* De kan også bruges som et supplement i sundhedsvæsenet, hvis man hurtigt skal i gang med behandlingen, men de skal hurtigt følges op med en PCR-test.

* Det samme gælder ved smitteudbrud på eksempelvis et plejehjem, hvor man hurtigt vil screen personale og beboere. Det skal dog følges op med en PCR-test.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/