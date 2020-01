FAKTA: Ingen grund til dansk panik over coronavirus

Selv om flere europæere er smittet med coronavirus, er smittefaren i Danmark ikke stor. Læs mere her.

Coronavirusset har dræbt flere end 100 mennesker i Kina og også nået Europa.

Fire tilfælde er bekræftet, tre i Frankrig og et enkelt i Tyskland.

Sundhedsstyrelsen har netop opdateret sin risikovurdering. Læs mere her:

* Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er lav sandsynlighed for, at coronavirusset spreder sig til Danmark.

* Skulle der mod forventning opstå mistanke om coronavirus, vil vedkommende med symptomer blive sendt til Skejby eller Hvidovre sygehus og tjekket og eventuelt behandlet.

* Rejsende til Kina bør holde sig opdateret på Udenrigsministeriets rejsevejledning. I øjeblikket frarådes alle unødvendige rejser til Hubei-provinsen, mens danskere i resten af Kina skal være ekstra forsigtige.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriets Borgerservice.

/ritzau/