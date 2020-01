FAKTA: Især ældre og svækkede påvirkes af coronavirus

Danmark sender et hold til Hubei-provinsen for at hjælpe danskere efter udbrud af coronavirus.

Danmark sender et hold til den virusramte Hubei-provins i Kina for at hjælpe danskere hjem.

Det meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde onsdag.

Meldingen kommer, efter at virusset har kostet flere end 130 mennesker livet, og yderligere omkring 6000 er smittet.

Samtidig har virusset spredt sig til en lang række lande, heriblandt flere europæiske.

Coronavirusset fører til luftvejsinfektioner og kan gøre det svært at trække vejret.

Her er, hvad vi indtil videre ved om virusset:

* De første tilfælde af det helt nye og ukendte virus blev opdaget i december i den kinesiske millionby Wuhan, der ligger centralt i landet.

* Udbruddet sættes i forbindelse med et lokalt marked, hvor der sælges vilde dyr.

* Smittekilden er fortsat ukendt. I indledende undersøgelser har der været mistanke om, at smitten kan komme fra flagermus, som er blevet spist af slanger og derefter er solgt på marked.

* Virusset kan smitte fra menneske til menneske.

* Coronavirus er 79 procent genetisk identisk med luftvejsinfektionen sars.

* Symptomerne på smitte er feber, tør hoste, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse.

* De personer, der er blevet værst påvirket af smitten, har hidtil været ældre og folk med dårligt helbred.

* Der er ingen vaccine mod det nye virus. Flere forskningshold arbejder på at udvikle en vaccine. Forskere håber at kunne teste den første mulige vaccine om cirka tre måneder.

* Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har kaldt udbruddet for en krise for Kina, men vurderer, at der endnu ikke er tale om en international sundhedskrise.

* Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Tyskland, Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Saudi-Arabien, Thailand, Cambodja, Vietnam og Finland.

* I Danmark følger myndighederne udviklingen tæt. Smitterisikoen er ifølge sundhedsmyndighederne meget lav.

* Flere lande derudover har indført ekstra kontrol af rejsende for at inddæmme smitten.

* Den kinesiske by Wuhan og flere andre byer i Hubei-provinsen er stort set blevet lukket ned. Over 50 millioner indbyggere er påvirket af restriktionerne.

* En lang række attraktioner og butikker er lukket midlertidigt i Kina på grund af smittefaren.

Kilde: Reuters.

/ritzau/