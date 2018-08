FAKTA: Johanne aflyser tog i Jylland

Stormen Johanne, der fredag rammer landet, betyder, at en række togafgange i Jylland er aflyst fredag.

Sent natten til fredag og i løbet af fredagen rammer stormen Johanne landet. Den bringer vindstød af stormstyrke med sig, og det betyder, at flere tog i Jylland er aflyst.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at man ikke indsætter togbusser som erstatning for de aflyste tog.

Rejseplanen.dk bliver opdateret, så man kan se, hvilke afgange, der er berørt.

Her er et overblik over, hvordan togdriften bliver berørt, som det ser ud torsdag aften:

* Esbjerg–Struer: Ingen tog fra fredag morgen og frem til klokken 11.00.

* Struer–Thisted: Ingen tog fra fredag morgen og frem til klokken 11.00.

* Langå–Struer: Ingen tog mellem Viborg og Struer fra fredag morgen og til klokken 11.00. Der kører et tog i timen mellem Viborg og Aarhus H.

* Skanderborg–Skjern: Ingen tog mellem Herning og Skjern fra fredag morgen til klokken 11.00. Normal køreplan mellem Herning og Aarhus H.

* Esbjerg–Tønder: Der er timedrift på strækningen fra fredag morgen.

* Aalborg–Frederikshavn: Der er timedrift fredag morgen frem til klokken 08.00, herefter indstilles trafikken til klokken 17.00.

* Vejle–Struer: Ingen tog mellem Struer og Herning fra fredag morgen til klokken 11.00.

Kilde: Banedanmark

/ritzau/