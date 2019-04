FAKTA: Kærestevold blandt de unge

Kærestevold dækker blandt andet over psykiske overgreb og fysiske voldshandlinger som skub og slag.

Regeringen har sammen med satspuljepartierne afsat seks millioner kroner til et ambulant tilbud, der skal hjælpe unge i voldelige kæresteforhold.

Mange tusinde unge mellem 16-24 år oplever eller har oplevet vold fra deres partner. Men kun få søger hjælp. Det skal det nye tilbud forsøge at ændre.

Læs mere om kærestevold blandt unge her:

* Kærestevold omfatter både psykiske overgreb som trusler, seksuelle krænkelser og overgreb samt fysisk vold som skub, slag med flad hånd, knytnæveslag, spark, forsøg på kvælning og overfald med våben.

* Det skønnes, at omkring 10.500 unge kvinder og 5500 unge mænd i alderen 16 til 24 år årligt udsættes for fysisk vold fra en kæreste.

* For de unge i aldersgruppen 16-19 år har 4,1 procent af kvinderne og 1,3 procent af mændene været udsat for psykisk partnervold inden for en étårs periode.

Kilder: Statens Institut for Folkesundhed, Ligestillingsministeriet og Center for Selvmordsforskning

/ritzau/