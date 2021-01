FAKTA: Kemikalie kan stamme fra kølemidler og spraydåser

Selv om stoffet TFA er målt i mange grundvandsprøver, regner myndighederne det ikke for en sundhedsrisiko.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med en igangværende massescreening af grundvandet opdaget et kemikalie, man ikke hidtil har overvåget for.

Kemikaliet trifluoreddikesyre (TFA) er fundet i 219 ud af 247 analyserede prøver af grundvandet over hele landet.

Intet tyder dog på, at der er en sundhedsrisiko ved stoffet, der er fundet i lave koncentrationer.

* Miljøstyrelsen vurderer, at TFA kan stamme fra mange forskellige kilder.

* Eksempelvis kan det stamme fra nedbrydning af fluorerede kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper, eller fra drivmidler i spraydåser.

* Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladevand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.

* Der er således intet, der tyder på, at stoffet stammer fra sprøjtemidler i landbruget.

* TFA er også fundet i andre EU-lande i både grundvand, regnvand og havvand.

* Tyske myndigheder anbefaler, at koncentrationen i drikkevand holdes under ti mikrogram per liter.

* Den højeste koncentration af stoffet, der er fundet herhjemme, er 2,4 mikrogram per liter.

* I 97 procent af prøverne var koncentrationen på 1 mikrogram per liter eller derunder.

* Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelle fund herhjemme ikke udgør en sundhedsrisiko.

Kilde: Miljøstyrelsen.

