FAKTA: Klimabesparelser ved træbiomasse

En omstilling fra kul til biomasse på varmeværk kan efter gennemsnitligt seks år give en positiv klimaeffekt.

I en ny rapport fra Københavns Universitet sætter forskere tal på, hvad 10 danske kraftvarmeværkers omstilling fra kul eller naturgas til træbiomasse har betydet for deres udledning af CO2.

Kulstof-tilbagebetalingstiden for hvert værk er beregnet. Det er betegnelsen for, hvor længe der går, før omstillingen til træbiomasse har givet en positiv effekt for klimaet.

Læs her nogle af konklusionerne:

* Omstilling fra kul til træbiomasse har en positiv effekt på CO2-udledningerne efter gennemsnitlig seks år.

* Omstilling fra naturgas til træbiomasse har i de fleste tilfælde taget mellem 9 og 22 år og i enkelte tilfælde 37 år, før det gav en reduceret CO2-udledning.

* Set over 30 år, som er den forventede levetid for et kraftvarmeværk giver omstilling fra kul til træbiomasse en reduktion på mellem 15 og 71 procent.

* Omstilling fra naturgas til biomasse giver over 30 år en reduktion på mellem -4 og 19 procent.

I Danmark er energiforsyningen ansvarlig for mere end 20 procent af vores udledning af CO2.

Kilder: Københavns Universitet, Institu for Geovidenskab og Naturforvaltning.

/ritzau/