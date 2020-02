FAKTA: Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan skal fokusere på otte områder:

* Energieffektiviseringer i blandt andet offentlige bygninger.

* National strategi for bæredygtigt byggeri.

* Strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industri og samfundet generelt.

* Flere midler til grøn forskning og demonstrationsprogrammer.

* Undersøgelse af muligheden for, at Danmark og Nordsølande kan lave fælles strategi for udnyttelse af havvindpotentiale.

* Undersøgelse af mulighed for at Danmark senest i 2030 bygger energi-ø med minimum 10 GW tilkoblet.

* Understøtte skovrejsning.

* Klimatilpasning med blandt andet bedre koordination af kystsikring.

Kilde: Forståelsespapiret "Retfærdig retning for Danmark" mellem Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten og SF.

/ritzau/