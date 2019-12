FAKTA: Klimarådet rådgiver politikerne om klimaforbedringer

Klimarådet komme de næste år til at spille en vigtig rolle i arbejdet med klimaloven. Læs her mere om rådet.

Fredag har et flertal på Christiansborg indgået aftale om en klimalov, som skal sikre, at Danmark de næste ti år reducerer udslippet af drivhusgasser markant.

For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025. Delmålet skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan, som regeringen vil forhandle på plads med Folketingets partier til foråret.

Læs her, hvad Klimarådet er, og hvad rådets arbejde går ud på:

* Klimarådet blev nedsat af SR-regeringen i 2014/2015.

* Klimarådet består af seks rådsmedlemmer og en formand, der alle udpeges for en fireårig periode af den til enhver tid siddende minister på klima- og energiområdet.

* Medlemmerne af rådet rådgiver om, hvordan man omstiller Danmark til et klimaneutralt samfund i 2050 på den mest omkostningseffektive måde.

* Målet er, at man i fremtiden kan have et Danmark med meget lav udledning af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

* Formand for Klimarådet er Peter Møllgaard, der er tidligere medlem af blandt andet Energinets bestyrelse og Energikommissionen.

* De seks rådsmedlemmer er Marie Trydeman Knudsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen, Jette Bredahl Jacobsen, Poul Erik Morthorst og Jørgen Elmeskov.

* Som følge af klimaloven vil Klimarådet udvide antallet af rådsmedlemmer fra seks til otte medlemmer, hvoraf to medlemmer konstitueres som næstformænd.

Kilde: Klimarådet.

/ritzau/