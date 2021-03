FAKTA: Kommende vaccine behøver kun et stik

Den største del af Danmarks vaccineindkøb er hos Johnson & Johnson, som er tæt på EU-godkendelse.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson Johnson er kommet et skridt videre EU-godkendelse.

Torsdag har Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefalet en godkendelse af vaccinen.

Næste skridt er at EU-Kommissionen godkender den, hvilket plejer at være en ren formalitet.

Den kan blive godkendt i midten af marts. Læs mere om vaccinen her:

* Modsat de tre første vacciner, der er godkendt i EU, som kræver to stik, kan man med Johnson Johnsons vaccine nøjes med et stik.

* Vaccinen skal som udgangspunkt opbevares ved minus 20 grader, men kan ifølge Johnson Johnson opbevares op til tre måneder ved en temperatur på 2 til 8 grader, hvilket passer til et køleskab.

Til sammenligning skal Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner opbevares ved henholdsvis minus 70 og minus 20 grader, mens AstraZenecas kan opbevares i et køleskab.

* Vaccinen er lavet med samme teknologi, som Johnson Johnson har brugt til en vaccine mod ebola og også bruger i vacciner, der er ved at blive udviklet mod zikavirus, luftvejsvirusset rsv og hiv.

* Vaccinen har påvist en effekt på 66 procent i at forhindre et moderat eller alvorligt forløb med coronavirus.

* Effekten er beregnet ved at teste den i et studie, hvor 43.783 forsøgspersoner var delt i to grupper, som fik henholdsvis vaccinen og placebo.

Der var samlet 468 personer i forsøget, som fik symptomer og blev testet positive. Risikoen for at blive smittet blev reduceret med 66 procent i vaccinegruppen.

* Ingen af de personer, der blev smittet, selv om de havde fået vaccinen, var indlagt på hospitalet eller døde, fire uger efter at de havde fået vaccinen.

* Forsøgspersonerne i studiet var fra USA, Sydamerika og Sydafrika. De to sidstnævnte områder har været i fokus, fordi de smitsomme mutationer af virusset B1351 og P1 udspringer fra henholdsvis Sydafrika og Brasilien.

Effekten af vaccinen var 57 procent i Sydafrika, 66 procent i Sydamerika og 72 procent i USA. Ingen af de vaccinerede er blevet indlagt eller døde.

* Danmark har via EU lagt billet ind på at kunne købe vacciner til 8,2 millioner personer fra Johnson Johnson. Vaccinen udgør dermed omkring en tredjedel af Danmarks samlede vaccinebestilling.

Kilder: Johnson Johnson, Lægemiddelstyrelsen.

/ritzau/