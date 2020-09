FAKTA: Kommission skal give bud på grøn omstilling af biler

Kommission skal udarbejde forslag til en afgiftsmodel, som kan fungere under grøn omstilling af bilparken.

Mandag fremlægger den såkaldte Eldrup-kommission en rapport med kommissionens anbefalinger til den grønne omstilling af personbiler i Danmark. Altså en vej væk fra benzin- og dieselbiler over til elbiler.

Her kan du læse mere om kommissionen og dens opgaver:

* Kommissionen blev nedsat i februar 2019 af den daværende VLAK-regering.

* Den daværende regeringens mål var, at alle nyregistrerede personbiler senest fra 2030 skulle være lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler.

* Eldrup-kommissionen skal derfor lave en strategi for, hvordan den målsætning bedst kan realiseres, samtidig med at statens provenu fastholdes.

* Staten havde i 2017 indtægter fra bilrelaterede afgifter på 50 milliarder kroner. Det beløb vil staten gerne fastholde under en grøn omstilling. Men det kræver store ændringer af afgiftssystemet.

* Eldrup-kommissionen skal derfor udarbejde et forslag til en ny og fremtidssikret afgiftsmodel for biler i Danmark.

* Derudover skal kommissionen blandt andet lave en analyse af infrastrukturen for lav- og nulemissionsbiler. Det skal fjerne barrierer for omstillingen og sikre adgangen til offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur.

* Den nuværende S-regering har ligeledes sat mål for den grønne omstilling af bilparken. Sammen med støttepartierne har regeringen et mål om et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030.

* Kommissionen har tidligere Dong-direktør Anders Eldrup som formand. Derudover består kommissionen af fem eksterne eksperter og fire eksperter fra ministerier.

Kilder: Finansministeriet.

/ritzau/