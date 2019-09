FAKTA: Kommission skal undersøge sag om adskilte asylpar

En undersøgelseskommission får til opgave at undersøge forløb om adskillelse af unge asylpar.

Regeringen er sammen med SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet enige om, at forløbet i en sag om adskillelse af unge asylpar skal undersøges af en kommission.

Den ulovlige instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år, blev udsendt i en pressemeddelelse fra forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ministerium i februar 2016.

Her kan du læse, hvad en undersøgelseskommission er:

* Justitsministeren nedsætter en kommission til at gennemføre en undersøgelse af et bestemt forhold. Den skal nedsættes, hvis Folketinget vedtager det.

* Det er justitsministeren, som udpeger den eller de personer, som skal være medlemmer af undersøgelseskommissionen, og hvem der skal være formand. Formanden skal være jurist.

* Justitsministeren udpeger også en person, som skal stå for afhøringer i kommissionen. Undersøgelseskommissionen kan foretage afhøringer under vidneansvar, og enhver har pligt til at udlevere materiale til kommissionen.

* Undersøgelseskommissionen har ikke dømmende myndighed, men kan få til opgave at undersøge og redegøre for et faktisk begivenhedsforløb.

* En kommission kan endvidere få til opgave at vurdere, om der er grundlag for, at nogen bliver draget til ansvar.

Kilde: Retsinformation.dk.

/ritzau/