FAKTA: Kommune vil lave store ændringer i Vollsmose

Mange Vollsmose-borgere får tirsdag besked om, hvorvidt deres bolig skal rives ned.

Tirsdag præsenterer Odense Kommune en udviklingsplan for Vollsmose.

Den fastlægger, hvordan Vollsmose vil nå de mål, bydelen som såkaldt hård ghetto skal opfylde inden 2030, hvor maksimalt 40 procent af boligerne må være almene familieboliger.

Her kan du læse om Vollsmose og planerne for omdannelse:

* Byrådet indgik i efteråret en aftale om nedrivning eller ommærkning af i alt 1000 almene familieboliger. Planen blev kaldt "Den sidste Vollsmoseplan".

* Da Vollsmose betragtes som hård ghetto, skal kommunen også udfærdige en udviklingsplan til ministeriel godkendelse, som tirsdag aften er fremlagt. Den fastlægger blandt andet, hvilke af de i alt 2900 boliger i Vollsmose der skal rives ned. Kommunen har foreløbig lagt sig fast på 871 boliger til nedrivning, mens 129 boliger er i søgelyset.

* Mellem 2500 og 3000 beboere ventes at få revet deres bolig ned.

* Vollsmose ligger på en række områder over grænseværdierne for at være en ghetto i forhold til de af regeringen fastlagte kriterier. Der er både for mange beboere uden for arbejdsmarkedet, for mange indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund, for mange dømte og for mange med kun grundskoleuddannelse.

* Kommunen leder efter investorer til at opføre omkring 1600 nye, private boliger i Vollsmose samt til at udvikle bydelens erhvervsliv.

* Derudover skal der opføres 1000 nye almene erstatningsboliger andre steder i byen. Der afsættes 150 millioner kroner i grundkapitalindskud til formålet.

* Vollsmose bestod tidligere af ni boligafdelinger med i alt 9100 beboere.

* Den 2. november 2018 blev Vollsmose dog afgrænset til seks boligafdelinger, da kommunen vurderede, at udfordringerne koncentrerer sig her: Granparken, Lærkeparken, Egeparken, Bøgeparken, Fyrreparken og Birkeparken.

* De seks afdelinger huser 7700 beboere. Boligafdelingerne blev opført i perioden 1967-1974 og ejes af de to boligorganisationer Civica og FAB.

Kilde: Odense Kommune.

/ritzau/