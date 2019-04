FAKTA: Kommuners placering på rangliste over folk i job

Store byer, undtagen Aarhus, ligger i den tunge ende på liste over kommuner, der er gode til at få folk i job.

Her er en liste over kommuner, der er bedst til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse:

1 Vallensbæk

2 Nyborg

3 Frederiksberg

4 Gladsaxe

5 Vesthimmerland

6 Ballerup

7 Hedensted

8 Herlev

9 Furesø

10 Ringsted

11 Vejen

12 Sorø

13 Ishøj

14 Nordfyn

15 Lyngby-Taarbæk

16 Mariagerfjord

17 Morsø

18 Billund

19 Greve

20 Hørsholm

21 Herning

22 Kerteminde

23 Fredensborg

24 Solrød

25 Gentofte

26 Svendborg

27 Rudersdal

28 Favrskov

29 Lejre

30 Middelfart

31 Næstved

32 Vejle

33 Kolding

34 Egedal

35 Bornholm

36 Brøndby

37 Aarhus

38 Varde

39 Hillerød

40 Skanderborg

41 Allerød

42 Rebild

43 Faaborg-Midtfyn

44 Holbæk

45 Assens

46 Randers

47 Aabenraa

48 Ringkøbing-Skjern

49 Lemvig

50 Slagelse

51 Skive

52 Sønderborg

53 Esbjerg

54 Frederikshavn

55 Holstebro

56 Viborg

57 Syddjurs

58 Struer

59 Guldborgsund

60 Hjørring

61 Tønder

62 Norddjurs

63 Helsingør

64 Glostrup

65 Lolland

66 Roskilde

67 Vordingborg

68 Rødovre

69 Ærø

70 Jammerbugt

71 Køge

72 Brønderslev

73 Aalborg

74 Thisted

75 Odense

76 Hvidovre

77 Tårnby

78 København

79 Albertslund

80 Høje-Taastrup

81 Horsens

82 Faxe

83 Kalundborg

84 Odder

85 Halsnæs

86 Dragør

87 Silkeborg

88 Odsherred

89 Frederikssund

90 Fredericia

91 Haderslev

92 Ikast-Brande

93 Læsø

94 Gribskov

95 Fanø

96 Langeland

97 Stevns

98 Samsø

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/