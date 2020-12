FAKTA: Kongehuset har været ramt af corona-aflysninger

Prins Christian er testet positiv for corona, men Kongehuset har også været ramt af pandemien på andre måder.

Prins Christian blev mandag testet positiv for coronavirus.

Han er det første medlem af den danske kongefamilie, der er blevet konstateret smittet med virusset.

Men det danske kongehus har alligevel mærket coronapandemien, der har betydet flere aflysninger og udskydelser siden marts.

Her følger et overblik over, hvordan coronavirus har påvirket det danske kongehus.

* 12. marts: Kongehuset aflyser fejringen af dronning Margrethes 80-års fødselsdag den 16. april og andre begivenheder i relation til fødselsdagen.

* 12. marts: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary må afbryde deres fire børns skoleophold i Schweiz og vende tilbage til Danmark før tid.

* 17. marts: Dronning Margrethe holder tale til den danske befolkning omkring coronasituationen. Talen var historisk, for ikke siden Danmarks befrielse i 1945 har en monark på den måde talt direkte til befolkningen udover den traditionelle nytårstale.

* 19. maj: Motionsløbet Royal Run bliver aflyst i 2020, efter at det tidligere var blevet udskudt til efter sommeren.

* 20. maj: Dronning Margrethes planlagte sommertogt med kongeskibet "Dannebrog" i sensommeren bliver aflyst. Et sommertogt til Aarhus og Anholt i juni er allerede blevet aflyst.

* 30. juni: Kongehuset udskyder prins Christians konfirmation til 2021. Konfirmationen var allerede blevet udskudt fra foråret til efter sommerferien.

* 20. oktober: Det årlige nytårstaffel den 1. januar og de efterfølgende nytårskure den 4. og 5. januar bliver aflyst.

* 7. december: Prins Christian bliver testet positiv for coronavirus og går sammen med kronprinsfamilien i isolation.

Kilder: Ritzau, Kongehuset og DR.

/ritzau/