FAKTA: Krav om ceremoni for statsborgerskab

Hvis en person vil være dansk statsborger, så skal vedkommende give hånd ved en ceremoni.

Regeringen, DF og Socialdemokratiet blev 29. juni enige om en indfødsretsaftale. Den skærper kravene for at få dansk statsborgerskab.

Især kravet om et håndtryk skaber debat. Her kan du læse mere om aftalen:

* Et af de nye krav er, at man fremover kun kan få dansk statsborgerskab, hvis man deltager i en ceremoni i sin bopælskommune.

* Ved ceremonien skal ansøgere skrive under på at ville overholde Grundloven og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

* Desuden skal ansøgeren "udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne."

* Ordningen med at have en ceremoni evalueres efter to år.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/