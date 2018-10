FAKTA: Kristendemokraterne vil være Danmarks familieparti

Kristendemokraterne, der holder landsmøde i denne weekend, blev senest valgt ind i Folketinget i 2001.

Fattigdom, familiepolitik og forhold for handicappede er blandt de emner, som Kristendemokraterne skal diskutere, når de er samlet til landsmøde i Middelfart i weekenden.

Her kan du læse mere om partiet:

* Kristendemokraterne hed tidligere Kristeligt Folkeparti.

* Partiet blev første gang valg til Folketinget i 1973.

* I perioden 1982-1988 var partiet med i de borgerlige regeringer, som statsminister Poul Schlüter (K) stod i spidsen for.

* I perioden 1993-1994 var partiet igen i regering, denne gang under ledelse af den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

* Ved valget i 1994 røg Kristeligt Folkeparti ud af Folketinget. Men i 1998 fik partiet igen fire mandater. Det samme blev resultatet i 2001, som er det seneste valg, hvor partiet er blevet valgt ind.

* I 2010 fik partiet igen kortvarigt en enkelt stemme i Folketinget, da løsgængeren Per Ørum Jørgensen meldte sig ind i partiet.

* Partiet har siden ved hvert eneste valg samlet underskrifter nok til at kunne stille op. Men er ikke kommet over spærregrænsen på to procent.

* Partiet er mest kendt for sin modstand mod fri abort. Kristendemokraterne har stadig som målsætning at få afskaffet loven om fri abort. Men arbejder også for bedre rådgivning til kvinder om fysiske og psykiske konsekvenser af abort.

* Kristendemokraterne mener, at pornografi skal være ulovligt. Og partiet mener også, at enhver form for prostitution skal være forbudt.

* Partiet har en omfattende familiepolitik, hvor det ikke skal være en selvfølge, at børn tilbringer de fleste vågne timer på institution. Partiet understreger, at en familie ikke kun skal forstås som en traditionel kernefamilie.

* Kristendemokraterne ligger til at få 0,8 procent af stemmerne, hvis der var valg nu.

Kilder: Kristendemokraterne og denstoredanske.dk

/ritzau/