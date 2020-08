FAKTA: Kristendemokraternes valgresultater

Kristendemokraterne har ikke været i Folketinget siden 2005. Se partiets historiske valgresultater her.

Mandag skriver Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, på Twitter, at partiet har nået de 20.183 vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Dermed ser det ud til, at partiet igen vil kunne gøre et forsøg på at komme ind på Christiansborg.

Partiet blev startet i 1970 under navnet Kristeligt Folkeparti som modstand mod udviklingen i samfundet. Blandt mærkesagerne var modstand mod pornoens frigivelse og den fri abort.

I flere årtier var partiet i Folketinget, men har ikke været valgt ind siden 2005.

Den nye formand sagde, da hun blev valgt, at hun håber på, at fokus på områder som familiepolitik, forholdet mellem land og by, uddannelse og folkeskoler kan bringe partiet tilbage i Folketinget.

Se her partiets valgresultater siden dets opstart:

* Kristeligt Folkeparti

1971: 1,9 procent - 0 mandater.

1973: 4,0 - 7 mandater.

1975: 5,3 - 9 mandater.

1977: 3,4 - 6 mandater.

1979: 2,6 - 5 mandater.

1981: 2,3 - 4 mandater.

1984: 2,7 - 5 mandater.

1987: 2,4 - 4 mandater.

1988: 2,0 - 4 mandater.

1990: 2,3 - 4 mandater.

1994: 1,9 - 0 mandater.

1998: 2,5 - 4 mandater.

2001: 2,3 - 4 mandater.

* Kristendemokraterne

2005: 1,7 procent - 0 mandater.

2007: 0,9 - 0 mandater.

2011: 0,8 - 0 mandater.

2015: 0,8 - 0 mandater.

2019: 1,7 - 0 mandater.

Kilder: Folketinget

/ritzau/