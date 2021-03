FAKTA: Kvote 2 handler om andet end blot karaktersnit

60.718 har i år søgt om at komme ind på en uddannelse via kvote 2. Det er et rekordhøjt ansøgertal.

Mandag middag er fristen udløbet for at søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2.

60.718 har i år søgt. Det er 4030 flere end i 2020 og rekordhøjt.

I juli er der frist for at søge om optagelse på en uddannelse via kvote 1. Her kan du se, hvad forskellen på de to kvotesystemer er:

Kvote 1:

* På en kvote 1-ansøgning bliver man udelukkende bedømt ud fra sit karaktergennemsnit. Studerende med højt karaktergennemsnit får derfor plads på en videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

* Nogle studier har krav om, at man skal have bestået visse fag på bestemte niveauer for at kunne blive optaget. Ønsker man eksempelvis at læse et bestemt sprog på universitetet, skal man have bestået det pågældende sprog på A-niveau.

Kvote 2:

* Kvote 2 er for ansøgere, som ikke har karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

* De enkelte uddannelsessteder bestemmer selv antallet af kvote 2-pladser, og de fastlægger også kriterierne, som ansøgerne bliver vurderet på.

* Nogle uddannelser - eksempelvis arkitektuddannelsen på Kunstakademiet og journalistuddannelsen på Syddansk Universitet - har udelukkende optagelse via kvote 2.

* Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen giver mulighed for at søge optagelse.

* Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

* At man skriver en motiveret ansøgning.

* At man har læst en anden uddannelse (eller dele af en anden uddannelse) ud over ens adgangsgivende eksamen.

* Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed, udlandsophold med undervisning i minimum tre til seks måneder.

* Også erhvervserfaring eller aktiviteter som foreningsarbejde, politisk arbejde eller arbejde med børn og unge kan være relevant.

* Nogle uddannelser indkalder kvote 2-ansøgere til optagelsesprøver og/eller samtaler. Prøverne kan være alt fra multiple choice-test, skriftlige prøver til større hjemmeopgaver.

* I slutningen af juli får man besked om, man er optaget på en uddannelse.

Kilder: Uddannelsesguiden.dk, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/