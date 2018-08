FAKTA: LA-landsformand blev fyret som Venstre-ordfører

Uretfærdig fyring for "ukollegial opførsel" resulterede i partiskifte fra V til LA, siger Leif Mikkelsen.

- Man laver fejl. Man kan ikke være i dansk politik uden at lave fejl.

Sådan lyder det fra LA's landsformand, Leif Mikkelsen, der i seks år frem til 2007 var medlem af Venstre.

Men da han i 2006 blev fyret som kommunalordfører, var det Venstres Folketingsgruppe, der fejlede, mener han.

- Det er en af de urimelige ting, der var fuldstændig forkert. Det var kimen til, at jeg forlod Venstre, siger Leif Mikkelsen i dag.

Læs her om baggrunden for fyringen i 2006:

* Leif Mikkelsen kritiserede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for en midtersøgende politisk kurs, der gik imod den liberale tankegang.

* Blandt andet ønskede Leif Mikkelsen flere skattelettelser og mere brugerbetaling.

* Det fik daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at beskylde Leif Mikkelsen for partiskadelig virksomhed.

* Striden brød herefter ud, da Mikkelsen efterlyste beviser for, at han var skadelig for partiet. Ifølge ham var Hjorts beskyldninger grundløse.

* Leif Mikkelsen kaldte herefter Claus Hjort en "løgner", da han ikke modtog nogle konkrete beviser på, at han var skadelig for partiet.

* En uge senere, den 24. november 2006, blev Leif Mikkelsen fyret som kommunalordfører for "uretfærdig og ukollegial optræden".

* Efter årsskiftet valgte Leif Mikkelsen at skifte parti til Ny Alliance, der i dag går under navnet Liberal Alliance.

Tidligere Venstreminister Søren Pind har siden bakket op om Leif Mikkelsen. Han har kaldt det "forfærdeligt", at Leif Mikkelsen blev presset ud af Venstre.

