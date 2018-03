FAKTA: Lægemiddel er to gange afvist som for dyrt

Der findes omkring 90 personer med SMA type to og 70 personer med type tre, den mildeste.

Medicinrådet har besluttet at genoptage behandlingen af et lægemiddel, Spinraza, på sit kommende møde i april.

Det skyldes blandt andet, at der er kommet mange henvendelser om midlet siden sidste rådsmøde.

Læs mere om midlet her:

* Spinraza - eller nusinersen - kan bruges til behandling af en særlig form for muskelsvind, den såkaldte 5q spinal muskelatrofi (SMA).

* Det er en sygdom, der rammer nervecellerne i rygmarven og gør, at kroppens muskler ikke fungerer ordentligt.

* SMA findes i tre former. Den første er den mest alvorlige. Den fødes der et til to børn med i Danmark hvert år.

* Medicinalfirmaet Biogen har udviklet Spinraza og søgt om at få det godkendt til behandling i Danmark. Det blev afvist i oktober af Medicinrådet, fordi prisen var "urimeligt høj" i forhold til effekten.

* Firmaet sænkede derefter prisen og søgte igen, men i januar afviste Medicinrådet igen på grund af forholdet mellem prisen og midlets effekt.

Kilde: Medicinrådet.

