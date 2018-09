FAKTA: Læs her om pengene i skattelyet Panama

Millioner af dokumenter blev lækket fra advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama. Det gav genlyd.

Skat har sendt skatteregninger på et trecifret millionbeløb efter at have købt lækkede dokumenter fra det store Panama-læk i 2016.

Det skriver Politiken.

Der er foreløbig fundet 610 millioner kroner, som skulle have været opgivet til skattevæsnet, men aldrig er blevet det.

Det har givet i skatteregninger for 227 millioner kroner, og mange flere sager er undervejs. Skat har købt dokumenterne for seks millioner kroner.

Læs her mere om, hvad Panama Papers er:

* Historien om Panama Papers er en af de største nogensinde om internationalt skattesnyd.

* Der er tale om 11,5 millioner dokumenter, som blev lækket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

* Dokumenterne dækkede over 200.000 udenlandske selskaber og privatpersoners konti.

* En anonym medarbejder i Mossack Fonseca lækkede i 2015 dokumenterne til den tyske avis "Süddeutsche Zeitung".

* De lækkede dokumenter blev trawlet igennem af 109 medier fra 78 forskellige lande - heriblandt DR og Politiken.

* Lækken fik navnet Panama Papers.

* Dokumenterne går helt tilbage til advokatfirmaets etablering i 1977 og frem til udgangen af 2015.

* Lækket afslørede en lang række banker, blandt andet Nordea, der havde kunder med konti i Panama.

* En lang række prominente personer optrådte i papirerne. Statsoverhoveder, premierministre, fodboldspillere og kendisser var blandt dem, hvis udenlandske selskaber kom frem.

Kilder: EU-Kommissionen og Nordea.