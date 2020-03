FAKTA: Langtfra alle med symptomer bliver testet for corona

Antallet af smittede i Danmark er højere end myndighedernes officielle tal, da mange slet ikke bliver testet.

Mandag formiddag er der registreret 898 personer smittet med coronavirus i Danmark.

Tallet vurderes dog at være højere, fordi der regnes med et betydeligt mørketal.

Læs her mere om, hvorfor det forholder sig sådan:

* Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes at være højere end antallet af registrerede smittede. Det skyldes, at danske myndigheder har skiftet strategi i kampen mod virusset.

* Fokus er på at finde de mest syge og svage patienter - altså dem, der er i risikogruppen. Derfor er det de personer - og derfor langt færre samlet - der bliver testet end tidligere, hvor virusset var mindre udbredt i Danmark.

* Der er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke behov for at teste folk, der ikke oplever alvorlige symptomer eller ikke er i risikogruppen. Årsagen er, at en test ikke er afgørende for, hvordan den enkelte skal opføre sig.

* Hvis man har symptomer, der kan give mistanke om smitte, skal man blive hjemme og undgå tæt kontakt med andre, indtil man er rask. Alle de personer, der har symptomer på coronavirus, bliver altså ikke nødvendigvis testet for virusset.

* Dermed er der mange, som kan være smittet med coronavirus, der ikke bliver testet og derfor ikke indgår i myndighedernes tal over antallet af smittede.

* Oplever man alvorlige symptomer, skal man kontakte sin læge eller lægevagten. Lægen tager stilling til det videre forløb, herunder om man skal testet for coronavirus.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/