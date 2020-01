FAKTA: Lave lønninger til udenlandske chauffører skal stoppes

Ni partier i Folketinget har onsdag indgået aftale, der skal sikre mere ordnede forhold på transportområdet.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og partiet Fremad har onsdag indgået en aftale, der skal forhindre løndumping på transportområdet.

Her er udvalgte elementer fra aftalen:

* Krav til udenlandske virksomheder.

Der bliver indført et krav om, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombineret transport (på veje) i Danmark, skal aflønne chauffører efter danske overenskomster.

Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.

* Krav til nationale virksomheder.

Danske transportvirksomheder skal følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet.

* Aftalepartierne lægger vægt på, at der ikke bliver et krav om, at man skal være medlem af en bestemt arbejdsgiverforening eller fagforening.

* Udenlandske transportvirksomheder skal anmeldes og registreres.

Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om danske krav om aflønning bliver overholdt.

Udenlandske transportvirksomheder skal blandt andet angive virksomhedens navn og adresse, nummerplade på køretøjet, kontaktoplysninger på chaufføren og datoen for, hvornår kørslen i Danmark begynder og slutter.

* Kontrol og sanktioner.

Politiets eksisterende vejsidekontrol og en administrativ særmyndighed skal stå for kontrol og sanktioner.

Der skal både kunne udstedes administrative tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

De udenlandske transportvirksomheder skal blandt andet kunne vedlægge dokumentation for anmeldelse i register, ansættelseskontrakt, lønsedler og arbejdstidsopgørelser.

Det koster 10.000 kroner i bøde per kørsel i normaltilfælde, hvis man ikke har eller har mangelfuld anmeldelse i register.

Bøden bliver hævet med 100 procent, anden gang reglerne bliver overtrådt og i efterfølgende tilfælde.

Hvis kravet om aflønning ikke bliver overholdt, koster det som minimum 35.000 kroner i bøde, men beløbet kan være større. Det afhænger af størrelsen på beløbet, der er blevet unddraget.

Også her bliver bøden hævet med 100 procent, anden gang reglerne bliver overtrådt og i efterfølgende tilfælde.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/