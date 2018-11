FAKTA: Løkke og Venstres ti mål for 2020

Jyllands-Posten har minutiøst gennemgået Lars Løkke Rasmussens (V) mål for 2020. Læs de ti mål og status her.

Ved Venstres landsmøde i 2009 fremsatte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ti konkrete mål, som han og Venstre ville nå i 2020.

Jyllands-Posten har gennemgået de ti mål for at se, om statsministeren har levet op til dem.

Læs de ti mål og status her:

* Danmark skal være blandt de ti rigeste lande i verden målt i bnp per indbygger.

- Danmark ligger nummer 18 i verden og nummer ni i OECD.

* Danmark skal være blandt de tre lande i verden med flest vækstiværksættere.

- Danmark ligger nummer 16 i OECD.

* Det samlede danske arbejdsudbud skal være blandt de ti højeste i verden.

- Danmarks ligger nummer 29 i OECD.

* Danske skolebørn skal være i top fem internationalt, når det kommer til læsning, matematik og naturfag. For engelsk skal danske børn ligge i top fem i gruppen af lande, der ikke er engelsktalende.

- Danmark ligger nummer 15 i læsning, 15 i naturfag og 12 i matematik.

- For engelsk ligger Danmark nummer fem.

* Danmark skal have mindst et universitet i top ti i Europa.

- Københavns Universitet ligger som nummer 43 i Europa.

* Den danske middellevealder skal være blandt de ti højeste i verden.

- Danmark ligger nummer 25 i verden.

* Danmark skal være blandt de tre lande i verden, der løfter andelen af vedvarende energi mest frem mod 2020 fra 2009.

- Danmark er det land, der har løftet andelen af vedvarende energi mest.

* Danmark skal være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikkevestlige indvandrere og deres efterkommer på arbejdsmarkedet.

- Beskæftigelsesfrekvensen blandt ikkevestlige indvandrere er stort set uændret siden 2009.

* Sandsynligheden for at blive udsat for en forbrydelse skal være blandt de laveste i Europa.

- Kan ikke opgøres.

* Den danske økonomi skal fortsat være blandt de fem stærkeste i verden.

- Danmark ligger nummer seks målt på et vægtet gennemsnit af ledighed, offentligt underskud, inflation, inflationsstabilitet og betalingsbalanceunderskud.

Kilder: Jyllands-Posten

/ritzau/