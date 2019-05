FAKTA: Løkke vil bruge næsten hele råderummet

Lars Løkke Rasmussens velfærdsløfte kommer til at lægge beslag på 69 af de 70 milliarder, der er til rådighed.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afgav onsdag et såkaldt velfærdsløfte. Det går ud på, at han vil tillade de offentlige udgifter at stige med samme takt, som befolkningsudviklingen kræver - det såkaldte demografiske træk.

Samlet set svarer det til 69 milliarder kroner frem mod 2025, og dermed bruger han næsten hele det overskud på statsfinanserne, som der ellers har været udsigt til.

Her er det beregnede råderum for hvert år de følgende år frem mod 2025. Beløbene giver tilsammen 70 milliarder kroner:

2020: 1,5 milliarder kroner.

2021: 2,5 milliarder.

2022: 7,75 milliarder.

2023: 14 milliarder.

2024: 19,75 milliarder.

2025: 24,5 milliarder.

Kilde: Konvergensprogrammet 2019, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/