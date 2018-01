FAKTA: Løkkes Disruptionråd skal slå robotterne

Løkke nedsatte 1. maj det særlige Disruptionråd med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og iværksættere.

Disruptionsrådet skal være med til at sikre, at Danmark bevarer arbejdspladser og et lige og rigt samfund, trods de store teknologiske omvæltninger der ventes i de kommende år.

Her er et overblik:

* Rådet har fået navnet: "Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid".

* Disruption er et begreb, der bruges til at beskrive, hvordan ny teknologi pludselig kan skabe store omvæltninger for ellers succesrige virksomheder og hele brancher med jobtab til følge.

* Fra VLAK-regeringen deltager otte ministre fra alle tre regeringspartier, heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og finansminister Kristian Jensen (V).

* Fagbevægelsen og arbejdsgiverne er repræsenteret med topfolk fra flere af de største organisationer.

* Store virksomheder som Microsoft, Mærsk og Danske Bank samt små iværksættere og Dansk Ungdoms Fællesråd deltager i rådet.

* Rådet mødes løbende og skal spille sammen med regeringens konkrete initiativer i den kommende tid.

Kilde: Kommissorium for Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid.

/ritzau/