FAKTA: Logning er oplysninger om hvad din telefon taler med

Staten pålægger teleselskaber at gemme oplysninger om deres kunder, som politiet kan bruge til opklaring.

Den danske logningsbekendtgørelse kræver, at teleselskaberne indsamler oplysninger om alle danske telekunder et år tilbage i tiden.

Oplysningerne fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et til, og hvilken mast telefonen har været forbundet til.

Det kan give et meget præcist billede af, hvor den enkelte har befundet sig - og er derfor et vigtigt redskab for politiet.

Her kan du blive klogere på logning:

* Regler om logning indebærer et krav til teleudbyderne om opbevaring af visse oplysninger om deres kunders tele- og eventuelt også internettrafik.

* Det er mest oplysninger om, hvilke kommunikationsapparater der kommunikerede med hinanden, samt hvor og hvornår kommunikationen fandt sted.

* Logning er ikke indholdet i en kommunikation, for eksempel hvad der bliver sagt i en telefonsamtale, eller hvad der bliver skrevet i en sms-besked.

* Hverken politiet eller efterretningstjenesten PET har direkte adgang til loggede oplysninger. Oplysningerne befinder sig hos de danske teleselskaber.

* Hvis politiet eller PET skal have adgang til konkrete oplysninger, skal de anmode om det efter retsplejelovens regler.

* Det betyder blandt andet, at der som klart udgangspunkt skal indhentes en retskendelse, og at de kun kan få adgang til de specifikke oplysninger, som kendelsen omfatter.

* Det er således ikke muligt for politiet og PET løbende at følge med i, hvem vi taler med, eller hvor vi befinder os.

* EU-Domstolen nåede i 2016 frem til, at en generel og uddifferentieret logning af alle borgere i forbindelse med alle former for elektronisk kommunikation er ulovlig.

* Dommen udelukker derimod ikke logning som sådan.

Kilde: Justitsministeriet, Ritzau.

