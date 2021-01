FAKTA: Løkke topper liste over Venstres stemmeslugere

Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre efter knap fire årtier og bliver løsgænger fremover.

Selv om han er tidligere formand og tidligere statsminister for Venstre, forlader Lars Løkke Rasmussen nu partiet for at blive løsgænger.

Flere har spekuleret i, om han med sit stærke stemmetal som rygdækning overvejer at stifte et nyt parti.

Her kan du se stemmetallene for top-10 i Venstre ved valget i 2019:

* Lars Løkke Rasmussen: 40.745, Sjællands Storkreds.

* Inger Støjberg: 28.420, Vestjyllands Storkreds.

* Tommy Ahlers: 26.420, Københavns Storkreds.

* Jakob Ellemann-Jensen: 19.388, Østjyllands Storkreds.

* Preben Bang Henriksen: 18.459, Nordjyllands Storkreds.

* Karsten Lauritzen: 18.335, Nordjyllands Storkreds.

* Ellen Trane Nørby: 13.477, Sydjyllands Storkreds.

* Michael Aastrup Jensen: 12.297, Østjyllands Storkreds.

* Sophie Løhde: 11.637, Nordsjællands Storkreds.

* Anni Matthiesen: 11.308, Sydjyllands Storkreds.

Kilde: KMD Valg.

/ritzau/