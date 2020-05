FAKTA: Lykkepartiets program for folketingsmedlemmer

Lykkepartiet vil lægge en lang række restriktioner og krav ned over folketingsmedlemmer og partier.

Lykkepartiet, der er stiftet af tidligere folketingsmedlem René Gade, vil stille en lang række krav til medlemmer af Folketinget og partier.

Det fremgår af partiets demokratiske program. Læs de foreslåede krav her:

* Folketingsmedlemmernes immunitet skal ophæves.

* Folketingsmedlemmernes geografiske spredning skal fremmes ved brug af teknologi. Det skal være muligt at udføre flest mulige arbejdsopgaver uden fysisk fremmøde.

* Et folketingsmedlem må deltage i maksimalt to internationale udvalgsrejser årligt, medmindre det sker for egen regning. Ministre og partiledere er undtaget.

* Ethvert folketingsmedlem skal deltage i tre ugers praktik hvert år indenfor et, for det enkelte folketingsmedlem, relevant politisk fagområde.

* Folketingsmedlemmer og ministre skal deltage i én af årligt to mulige udviklingsdage, hvor formålet er at fremme samarbejdet for eksempel gennem idræt, leg, ledelses- og kommunikationsøvelser - på tværs af partierne.

* Enhver artikel, der offentliggøres i et medie på baggrund af en henvendelse fra et parti eller en politiker, skal indeholde mediedeklaration, hvoraf kilden fremgår.

* Der skal opbygges en fælles vidensbase og ekspertoversigt for alle fagområder, så det ikke er netværk, partistørrelse og erfaring, der afgør om den enkelte folkevalgte får adgang til relevante oplysninger og information.

* Lobbyregisteret skal genindføres.

* Offentlighedsloven skal tilpasses, så den ikke kan udnyttes til mørklægning af sager eller dokumenter.

* Der skal være øget åbenhed og gennemsigtighed vedrørende bidrag til politiske partier, kandidater og vælgerforeninger.

Alle kontante bidrag over 2400 kroner årligt samt andre ydelser og gaver af tilsvarende værdi skal være offentligt tilgængelige med angivelse af giver, modtager og bidragets værdi.

Ved bidrag fra organisationer og virksomheder gælder dette uanset beløbsstørrelse.

* Der skal sikres transparens omkring organisationer og virksomheder, der indtræder i offentlige råd og kommissioner, så offentligheden til enhver tid kan se, hvilke interesser organisationens økonomiske grundlag hviler på.

* Folketingsgruppestøtten føres tilbage på 2016-niveau, således at politikerne i højere grad må samarbejde og søge viden udenfor det partipolitiske og hos Folketingets ikke-partiske medarbejdere.

Det sparede beløb investeres i en kontinuerlig styrkelse af netop Folketingets ekspert- og udvalgskompetencer.

Kilder: Lykkepartiet

/ritzau/