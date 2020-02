FAKTA: Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom

Der er påvist mæslingevirus hos en voksen mand i København. Sygdommen overføres blandt andet gennem luften.

Det fjerde tilfælde af mæslinger i år er konstateret hos en dansker, der har været på rejse i udlandet. Der er tale om en voksen mand fra København, oplyser Statens Serum Institut.

Den smittede har været på rejse i Asien og begyndte at vise symptomer på mæslingevirus, da han mellemlandede i Qatars hovedstad, Doha, hvorfra han fløj videre til København.

Sygdommen er ekstremt smitsom, og derfor opfordrer Statens Serum Institut på den baggrund læger i Københavnsområdet til at være særligt opmærksomme på, om der kan være andre tilfælde.

Læs mere om mæslinger her:

* Mæslinger skyldes smitte med et morbillivirus.

* Virusset er meget smitsomt og kan overføres gennem luften og ved direkte kontakt med kropsvæsker som for eksempel snot.

* Et forløb med mæslinger kan variere fra at være et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlige komplikationer med betændelse i hjernehinderne.

* Ved smitte minder de første sygdomstegn om en svær forkølelse med hoste og høj feber. Efter tre-fire dage ses bedring, men bedringen er kun midlertidig.

* For efter få dages bedring kommer der typisk en forværring med en ny feberepisode ledsaget af udslæt. Det er i forbindelse med den anden fase, at der kan komme komplikationer.

* Der findes ikke en specifik behandling rettet mod mæslingevirusset. Behandlingen består i lindring af symptomerne samt behandling af komplikationer.

* I de mest alvorlige tilfælde er mæslinger livstruende, og i udviklingslandene er mæslinger en betydelig årsag til dødsfald blandt børn.

* I Europa ender hvert fjerde til femte mæslingetilfælde i barnealderen med hospitalsindlæggelse.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/