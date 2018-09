FAKTA: Mæslinger er en akut virussygdom

En ung mand er blevet smittet med mæslinger i Svendborg. Hospital opfordrer muligt smittede til at søge læge.

Efter at en dreng på 15 år er blevet smittet med mæslinger, opfordrer Odense Universitetshospital andre, der har været i venteværelse på samme tid, til at opsøge deres læge.

Drengen, der angiveligt er blevet smittet på en tur til Polen, var i det fælles venteværelse for skadestuen og lægevagten på Svendborg Sygehus om aftenen både den 19. og den 22. september.

Her kan du blive klogere på mæslinger i Danmark:

* De fleste voksne, der er født før 1975 har haft mæslinger og vil være beskyttet mod sygdommen.

* I 1987 blev der iværksat et generelt vaccinationsprogram mod mæslinger. Det omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder gammelt og fire år gammelt.

* Har et barn fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-vaccineret, kan det regnes for at være beskyttet over for mæslinger.

* Mæslinger er en akut virussygdom. Den giver høj feber, hoste, forkølelse og irritation i øjnene. Tre til syv dage efter de første symptomer får man udslæt på kroppen.

* Det går mellem 8 og 11 dage fra selve smittedagen, til de første symptomer viser sig. Patienter kan smitte, når de første symptomer viser sig.

* Sygdommen er normalt overstået efter en uges tid, men kan opleves i kroppen. Man er ofte træt og uoplagt efterfølgende.

* Hvis man planlægger graviditet, er det vigtigt at være klar over, om man har haft mæslinger, da mæslinger under graviditeten kan medføre infektion af fosteret.

Kilder: Odense Universitets Hospital og netdoktor.dk.

/ritzau/