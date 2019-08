FAKTA: Magtfuldt udvalg drøfter Danmarks sikkerhed

Efter to eksplosioner i København skal Regeringens Sikkerhedsudvalg drøfte sagen. Læs om udvalget her.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har lørdag varslet, at hun vil indkalde Regeringens Sikkerhedsudvalg til et møde, efter at København er blevet ramt af to eksplosioner på fem dage.

Tirsdag aften blev Skattestyrelsen på Østerbro ramt af en eksplosion, mens en nærpolitistation på Nørrebro natten til lørdag blev ramt af en ny eksplosion.

Her kan du læse mere om sikkerhedsudvalgets opgaver og sammensætning:

- Regeringens sikkerhedsudvalg blev stiftet i begyndelsen af 1950'erne og er af skiftende regeringer blevet brugt til at drøfte og udveksle oplysninger om de allervigtigste sager af betydning for Danmarks sikkerhed.

- Udvalgets arbejde er omgivet af streng fortrolighed. Derfor bliver der ikke fortalt offentligt om de drøftelser, der er i udvalget, og det er heller ikke muligt at få referater fra møderne.

- Udvalget har fem topministre i den siddende regering som medlemmer.

- Nuværende formand for udvalget er statsminister Mette Frederiksen (S). Øvrige medlemmer er udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Derudover deltager chefer fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). PET orienterer blandt andet om det aktuelle trusselsbillede i Danmark.

- Desuden bliver ministrene bistået af deres departementscheferne på møderne.

Kilde: Statsministeriet, Justitsministeriet, PET og FE.

/ritzau/