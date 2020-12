FAKTA: Måske kan øjendråber forebygge nærsynethed

Forsøg skal vise, om øjendråber kan bremse udviklingen af nærsynethed hos børn. Både arv og miljø spiller ind.

Forekomsten af nærsynethed er i løbet af de seneste 20 år steget flere steder i verden. Også i Danmark.

Et forsøg med 150 børn fra 6 til 12 år, tilknyttet øjenafdelingerne på Rigshospitalet, Vejle Sygehus eller Aarhus Universitetshospital, skal vise, om øjendråber med et indhold af lægemidlet atropin kan bremse udviklingen.

LÆS her mere om forsøget og om nærsynethed:

FORSØGET:

* I første omgang skal forsøget vise, om øjendråberne kan bremse nærsynethed hos børn, som allerede er nærsynede. På børn i Asien har dråberne vist sig at have en effekt.

* I Asien er der forsøg i gang, som skal vise, om dråberne helt kan forebygge nærsynethed. Kan de det, vil danske børn af nærsynede forældre måske på et tidspunkt kunne komme med i et forsøg.

NÆRSYNETHED:

* Når man er nærsynet, er synet skarpt på kort afstand, men sløret på lang afstand.

* Hvert femte danske barn er nærsynet. Det er en stigning i forhold til tidligere, hvor tallet lå på cirka ti procent.

* Svær nærsynethed er forbundet med risiko for alvorlige øjenkomplikationer, herunder nethindeløsning, der kan medføre blindhed. Derfor forskes der i at bremse eller helt forhindre udviklingen af nærsynethed hos børn.

* Nærsynethed kan være arveligt. Men meget nærarbejde, som for eksempel læsning og skærmbrug, kan også udløse nærsynethed hos disponerede personer.

* Nærsynethed skyldes en brydningsfejl, hvor lyset i stedet for at fokuseres på nethinden samles i et punkt foran nethinden. Det sker typisk, fordi øjet vokser ukontrolleret, og dets længdeakse derfor bliver for lang.

* Lægemidlet atropin har muligvis en effekt på øjets vækst.

Kilde: Patienthåndbogen, Rigshospitalet og Øjenforeningen

/ritzau/