FAKTA: Massetest af unge begynder i Brøndby og Ishøj

De næste uger skal en særlig testindsats bremse smittespredning hos unge i hovedstadsområdet. Se planen her.

For at bremse smittespredningen blandt særligt unge i hovedstadsområdet vil sundhedsmyndighederne de næste uger opfordre personer mellem 15 og 25 år i en række hovedstadskommuner til at lade sig teste.

Planen er, at flere end 200.000 unge skal testes frem til 18. december. Det vil blandt andet ske ved at opstille pop-up-testcentre i de pågældende kommuner på forskellige tidspunkter. På disse testcentre skal man ikke bestille tid i forvejen.

Her er den foreløbige plan for, hvornår der vil blive opstillet pop-up-testcentre i de enkelte kommuner:

* Albertslund Kommune: 7.-10. december.

* Brøndby Kommune: 2.-7. december.

* Ballerup Kommune: 12.-16. december.

* Dragør Kommune: 14.-16. december.

* Frederiksberg Kommune: 7.-16. december.

* Gentofte Kommune: 10.-16. december.

* Gladsaxe Kommune: 3.-16. december.

* Glostrup Kommune: 3.-6. december.

* Herlev Kommune: 7.-9. december.

* Hvidovre Kommune: 3.-11. december.

* Høje-Taastrup Kommune: 11.-16. december.

* Ishøj Kommune: 2.-6. december.

* Københavns Kommune: 5.-18. december.

* Lyngby-Taarbæk Kommune: 7.-13. december.

* Rødovre Kommune: 3.-6. december.

* Tårnby Kommune: 3.-4. december.

* Vallensbæk Kommune: 4.-6. december.

Kilde: Region Hovedstaden.

/ritzau/