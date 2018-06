FAKTA: Medieaftalens hovedpunkter

Regeringen og DF er enige om at afskaffe licensen og flytte Radio24syv fra København til Vestdanmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden fra 2019 til 2023:

Her følger et udpluk af hovedpunkterne:

* Fokusering af DR

DR skal gå fra at være en bred medievirksomhed til en markant og samlende kulturinstitution med fokus på nyheder, oplysning, kultur og læring samt indhold til børn og unge.

* Licensen afskaffes

Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke længere betale licens.

* Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier

Digitale nyhedsmedier vil fremover blive momsfritaget på samme måde, som trykte nyhedsmedier er det i dag.

* Radio24syv flyttes fra København til Vestdanmark

Hovedsædet skal placeres vest for Storebælt, hvor der etableres studiefaciliteter. Udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inklusiv freelancemedarbejdere, samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

* Ny radiokanal og ny tv-kanal ser dagens lys

Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur - herunder klassisk musik - samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning.



* Public service-puljen vokser

Public service-puljen gøres bredere og øges markant fra 35 millioner kroner årligt til 101 millioner kroner i 2023.

* Øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling

Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier.

* Støtte til dansk film

Filmstøtten øges med 120 millioner kroner. Af dem anvendes årligt 35 millioner kroner til regionale filmfonde uden for hovedstaden.

Kilde: Kulturministeriet.

