FAKTA: Mineprojekt i Grønland kan sænke dansk bloktilskud

Greenland Minerals vil udvinde sjældne jordarter i Sydgrønland, men får næppe lov af politikerne.

Planer om et mineprojekt tæt på Narsaq i Sydgrønland med udvinding af uran og sjældne jordarter risikerer at løbe ud i sandet, efter at Inuit Ataqatigiit (IA) har vundet det grønlandske valg til Inatsisartut, parlamentet.

For partiet lover, at det vil sætte en stopper for projektet.

Tilhængere peger på, at projektet vil skabe mange arbejdspladser og indtægter til det grønlandske samfund, mens modstandere frygter store konsekvenser for natur, miljø og sundhed.

Skulle planerne om mineprojektet alligevel blive til virkelighed, og det kinsesisk-australske selskab Greenland Minerals begynder at udvinde sjældne jordarter og uran, vil der ryge 1,5 milliarder kroner i landskassen hvert år i 37 år. Det vurderer selskabet i hvert fald selv, skriver knr.gl.

Danmarks bloktilskud til Grønland er på 3,9 milliarder kroner om året. Men hvis Grønland kommer til at tjene 1,5 milliarder kroner årligt på mineprojektet ved Kuannersuit/Kvanefjeld, vil bloktilskuddet ifølge selvstyreloven falde med 750 millioner kroner.

Sådan er lovteksten formuleret: "Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 millioner kroner".

Bloktilskuddet vil dermed falde til 3,15 milliarder kroner om året, hvis mineprojektet kommer ud med det overskud, som Greenland Minerals forventer.

Men det betyder altså også, at der vil være 750 millioner kroner ekstra i landskassen, selv om bloktilskuddet sænkes.

Sådan vil indtægterne fra mineprojektet se ud ifølge Greenland Minerals:

* 136 millioner kroner af skat fra de ansattes løn.

* 30 millioner kroner fra royalty på uran.

* 1,35 milliarder kroner fra selskabs- og udbytteskat.

I alt: 1,516 milliarder kroner om året.

Kilde: Knr.gl., Greenland Minerals.

/ritzau/