FAKTA: Minister slanker kostråd og anbefaler mindre kød

De officielle kostråd skæres ned fra ti til syv, og der kommer større fokus på planterig mad. Læs rådene her.

Der skal mindre kød og mere plantebaseret mad på tallerkenen, hvis det står til fødevareminister Rasmus Prehn (S), der onsdag har præsenteret en ny liste med kostråd.

De ti officielle kostråd er blevet slanket, så der nu er syv.

Se kostrådene her:

* Spis planterigt, varieret og ikke for meget.

I en planterig og varieret kost er bælgfrugter, nødder, frø og kornprodukter vigtige kilder til protein. Det er vigtigt at spise varieret for at få alle de vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, man har brug for.

* Spis flere grøntsager og frugter.

Spis gerne 600 gram frugt og grøntsager om sagen. Mindst halvdelen bør være grøntsager. Kartofler, svampe og tørret frugt tæller ikke med.

Især grove grøntsager har mange vitaminer, mineraler og kostfibre.

* Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk.

Cirka 350 gram kød om ugen er tilpas. Begræns især indtaget af okse- og lammekød samt forarbejdet kød. Det kan være kød, der er røget og saltet.

Spis gerne 350 gram fisk om ugen, heraf 200 gram fede fisk såsom sild, makrel, laks og ørred.

* Spis mad med fuldkorn.

Mad med fuldkorn mætter godt og er godt for fordøjelsen. Man kan eksempelvis vælge fuldkornsvarianter, når man skal have brød, pasta, ris, knækbrød og morgenmadsprodukter.

* Vælg planteolier og magre mejeriprodukter.

Begræns brugen af smør på brødet, og vælg primært skummet- mini eller kærnemælk. Cirka 250 milliliter mælk eller mælkeprodukter er tilpas i en varieret og planterig kost.

Planteolier såsom raps- og olivenolie kan være et godt alternativ i madlavning til hårde fedtstoffer som smør og kokosolie.

* Spis mindre af det søde, salte og fede.

Skær ned på, hvor ofte du spiser slik, kage, chokolade, is, kiks og chips, og spis mindre portioner. Det søde, salte og fede indeholder mange kalorier og belaster også klimaet.

* Sluk tørsten i vand.

Kroppen har brug for vand for at fungere optimalt, og ved at drikke vand får man samtidig dækket sit væskebehov uden at få kalorier. Mellem en og halvanden liters væske i døgnet er som regel tilstrækkeligt.

Kilder: Fødevareministeriet.

/ritzau/