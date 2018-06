FAKTA: Minister vil gøre det lettere at skyde ulve

Det skal være lettere at regulere ulve, der volder problemer, mener miljø- og fødevareministeren.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil gøre det lettere at regulere ulve, der volder problemer for mennesker og husdyr.

Det skal ske ved en nærmere definition af begrebet problemulv.

* Ifølge ministeren er en problemulv en ulv, der gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse.

* Det kan også være en ulv, der gentagne gange forcerer et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr.

* Hvis det kan dokumenteres, at en ulv tre gange er kommet for tæt på mennesker eller husdyr, så skal man kunne søge myndighederne om tilladelse til at regulere - altså skyde - ulven.

* Dokumentationen kan eksempelvis være fotos eller dna-spor.

* Antallet af ulveangreb er de senere år steget, efter at ulven genindvandrede til Danmark i 2012.

* I 2018 har der indtil videre været 20 tilfælde af ulveangreb på husdyr.

* I 2017 var der til sammenligning i alt 24 bekræftede ulveangreb.

* Ulven er fredet, da den er omfattet af EU's habitatdirektiv.

* I Danmark er der vedtaget en forvaltningsplan for ulv, der sikrer kompensation til husdyrejere, der rammes af ulveangreb.

* Planen sikrer også tilskud til etablering af ulvesikkert hegn.

