FAKTA: Ministerium åbner Sverige og Portugal for danskere

Rumænien er et af de nye lande på Udenrigsministeriets liste over "karantænelande".

Torsdag har Udenrigsministeriet opdateret sine rejsevejledninger til lande i EU, Schengen-området samt Storbritannien.

Ændringer betyder, at det er muligt for danskere at rejse til alle regioner i Sverige og Portugal uden at skulle forholde sig til 14 dages karantæne ved hjemkomst til Danmark.

Udenrigsministeriet angiver landene efter, om de er "åbne", eller om de er "karantænelande".

Er et land gult og dermed åbent ifølge de danske myndigheder, kan man rejse med forsigtighed. Hvis et land er orange - et såkaldt "karantæneland" - frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

Læs her, hvilke lande der fremgår som åbne eller lukkede i Udenrigsministeriets opdatering af rejsevejledningerne, der gælder fra torsdag eftermiddag:

Gule lande, man kan rejse til:

* Belgien.

* Cypern.

* Estland.

* Finland.

* Frankrig.

* Grækenland.

* Holland.

* Irland.

* Island.

* Italien.

* Kroatien.

* Letland.

* Liechtenstein.

* Litauen.

* Malta.

* Norge.

* Polen.

* Portugal.

* Schweiz.

* Slovakiet.

* Slovenien.

* Spanien.

* Storbritannien.

* Sverige.

* Tjekkiet.

* Tyskland.

* Ungarn.

* Østrig.

Orange lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes:

* Luxembourg.

* Rumænien.

* Bulgarien.

* Resten af verden uden for Europa.

Kilde: Udenrigsministeriet.

