FAKTA: Mistrivsel i dagtilbud kan føre til isolation

Det kan få en række konsekvenser for børn, der mistrives i daginstitutioner i København, mener psykolog.

Isolation, mistillid og et svækket selvværd.

Det er blandt andet nogle af de konsekvenser, det kan få, når grædende børn afvises, rives væk og bliver talt hårdt til af pædagogerne i dagtilbuddene. Det mener psykolog hos Red Barnet Per Frederiksen.

Det beskrevne udspiller sig i skjulte optagelser fra ny TV2-dokumentar "Daginstitutioner bag facaden", der bliver sendt tirsdag aften.

Her fremgår det, at der er røde anmærkninger hos 22 ud af omkring 400 daginstitutioner i København. Tilsynets anmærkninger dækker institutionernes arbejde med området "Sociale relationer - barn/voksenkontakt".

En konkret optagelse viser en 14 måneder gammel pige, der græder i 50 minutter og flere gange bliver afvist af personalet.

- Klippene er meget slemme og voldsomme, fordi det er gentagne gange. Børn kan godt håndtere, man er kort for hovedet et øjeblik.

- Men når det gentager sig, når barnet gang på gang erfarer, at der ikke er tid til det, er det et stort problem, siger psykolog Per Frederiksen.

Her er et overblik over, hvilke konsekvenser de kritisable forhold kan have ifølge psykologen:

* På kort sigt:

- Det kan betyde, at børnene holder op med at opsøge voksenkontakten. De isolerer sig fra fællesskabet, hvis de ikke inkluderes i det, siger Per Frederiksen.

* På lang sigt:

- Vi kan frygte, når vi ser så voldsomme billeder, at børnene udvikler en grundlæggende mistillid til, at verden vil dem godt, siger Per Frederiksen.

- Det kan have konsekvenser for børnenes udvikling af selvværd. Det, at man føler sig set og hørt, at der er nogen, der tager en alvorligt. Det betyder noget for, hvad man føler, man er værd, siger Per Frederiksen.

- Vi er nervøse på den lange baner for, hvordan børnene lærer at håndtere konflikter.

- Det er i høj grad i daginstitutionen, at man lærer at håndtere konflikter med andre børn. Hvis man bliver revet i eller råbt ad, så er det den måde man lærer at håndtere konflikter på, siger Per Frederiksen.

Kilder: Red Barnet.

/ritzau/