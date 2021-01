FAKTA: Mobil testkapacitet betyder færre lyntestcentre

Den nye indgåede aftale om lyntest betyder, der kommer færre stationære testcentre, men mere mobil testning.

Fra 1. februar bliver 60 procent af lyntest-kapaciteten være mobil. Det vil sige, at den kan rykke ud til for eksempel plejecentre og ungdomsuddannelser.

De resterende 40 procent skal forsat være stationære, som man kender det fra de nuværende lyntestcentre.

Dermed falder antallet af stationære testcentre. Indtil 1. februar er der 63 testcentre i landet.

Få et overblik over, hvor placeringen af de stationære teststeder kommer til at være i de enkelte regioner fra februar.

* Region Nordjylland: Hobro, Hjørring, Thisted og Aalborg.

* Region Midtjylland: Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro

* Region Sjælland: Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Falster og Næstved

* Region Hovedstaden: Fem steder, der er geografisk spredt, herunder i: Frederikssund, Helsingør, København og Vestegnen (Vallensbæk, Rødovre, Ishøj, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Brøndby og Albertslund)

* Region Syddanmark: Minimum 5 faste steder, placeret så regionen er geografisk dækket, herunder grænseområdet.

Kilder: Region Midtjylland

/ritzau/