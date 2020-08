FAKTA: MobilePay har vundet stort indpas hos danskerne

MobilePay har gjort et stort indtog i Danmark. I 2019 overførte danskerne mere end 100 milliarder kroner.

MobilePay kom til verden den 7. maj 2013 og havde til formål at gøre det nemmere at overføre penge mellem folk, uden at man skulle logge ind på sin netbank.

I dag kan man bruge den i alt lige fra butikker, til loppemarkeder og endda til at foretage køb i andre apps på sin telefon.

Læs dig ind på den populære app her:

* Per august 2020 er der flere end 4,1 million mennesker, der bruger MobilePay i Danmark. Appen er installeret på ni ud af ti smartphones.

* Alene i 2019 blev der overført penge på MobilePay 333 millioner gange. I alt løb de mange overførsler op i mere end 102,6 milliard kroner.

* I dag kan du betale med MobilePay i 148.000 butikker og onlineforretninger

* 36 procent af overførslerne på appen er mellem en forretning og en privatperson.

* Det største enkeltkøb, der nogensinde er foretaget på en onlineforretning med MobilePay var til beløbet 963.767 kroner.

* 29. november 2019 slog appen rekord for flest overførsler på én dag. Det var black friday, og appen blev brugt til at overføre penge med 2,3 million gange.

* Siden appens fødsel er den blevet brugt til at donere mere end 127 millioner kroner til mere end 300 velgørende organisationer, der bruger den.

* Mere end hver femte dansker foretrækker at betale med MobilePay, når de handler på nettet.

* I 2016 lancerede MobilePay appen WeShare, der lader dets brugere oprette en gruppe, hvor de kan dele udgifter op mellem folk.

* Onsdag 19. august bliver MobilePay og WeShare for første gang tilgængelige uden for Danmark, når appen lanceres i Grønland.

Kilder: mobilepay.dk og nets.dk

