FAKTA: Myndigheder advarer mod overnatninger på festival

Regeringens ekspertgruppe advarer mod overnatninger og mere end 10.000 gæster på sommerens festivaler.

Fredag eftermiddag kom regeringens ekspertgruppe med en række anbefalinger vedrørende store begivenheder som for eksempel musikfestivaler.

De har set på syv ordninger, som berører forskellige typer af arrangementer. Ordningerne er som hovedregel delt op i to faser. For musikfestivaler er fase 2 dog delt op i to scenarier.

I faserne og scenarierne er der angivet forskellige anbefalinger for, hvor mange gæster man kan lukke ind til festival, og hvilke regler der ellers bør gælde.

Der er ikke sat datoer på, hvornår faserne træder i kraft - det beror på en sundhedsfaglig vurdering, skriver ekspertgruppen.

Ekspertgruppen er desuden kommet med anbefalinger for afvikling af begivenheder som store motionsløb, markeder, konferencer og møder.

Læs dig ind på de to faser og scenarier for musikfestivaler her:

Fase 1:

* I første fase får arrangørerne lov til at afvikle deres musikfestivaler. Der må dog maksimalt samles 2000 stående deltagere til arrangementerne.

* Deltagerne skal deles i sektioner af 200 mennesker, som må færdes frit - dog med kravet om fire kvadratmeter per person.

* Det er ikke tilladt at overnatte på campingpladser ved festivalen.

* Der skal udarbejdes en sundhedsplan ved begivenheder, der har mere end 500 deltagere.

* Der er krav om coronapas. Hvis man vil fremvise en negativ lyntest, må den maksimalt være 24 timer gammel og ikke 72 timer, som det ellers gælder ved coronapasset.

Fase 2 (scenarie a):

* Der kan afholdes arrangementer med et maksimalt deltagerantal på 5000.

* Deltagerne skal sektioneres ind i mindre sektioner af 500, som må færdes frit inden for sektionerne - dog med kravet om fire kvadratmeter per person.

* Overnatning på campingpladsen er ikke tilladt.

* Der skal udarbejdes en sundhedsplan ved begivenheder, der har mere end 500 deltagere.

Fase 2 (scenarie b):

* Der kan afholdes arrangementer med et maksimalt deltagerantal på 10.000.

* Deltagerne skal sektioneres ind i mindre sektioner af 2000, som må færdes frit inden for sektionerne - dog med kravet om fire kvadratmeter per person.

* Overnatning på campingpladsen er ikke tilladt.

* Der skal udarbejdes en sundhedsplan ved begivenheder, der har mere end 500 deltagere.

Kilder: Kulturministeriet.

/ritzau/