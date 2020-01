FAKTA: Næsten 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet

Antallet af anbragte børn i Danmark har været faldende de seneste år. Læs mere her.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil have udsatte børn anbragt hurtigere uden for hjemmet og bebuder desuden flere tvangsadoptioner.

Her følger en statistik over, hvor mange børn og unge der er anbragt uden for hjemmets fire vægge:

* I 2018 var 13.823 børn og unge mellem 0 og 22 år anbragt uden for hjemmet. I runde tal er 1 ud 100 anbragt uden for hjemmet.

* Flere drenge end piger bliver anbragt uden for hjemmet. 7487 drenge var anbragt, mens antallet af piger var 6323.

* Cirka halvdelen af alle anbragte er mellem 12 og 17 år.

* Antallet af anbragte børn og unge er faldet de seneste år. I 2011 var 14.978 anbragt uden for hjemmet.

* 8703 børn var anbragt i plejefamilie, 2366 var på en døgninstitution, mens 1921 var på et opholdssted for børn og unge. Resten har enten eget værelse eller var på kost- eller efterskole eller andre tilbud.

* Størstedelen - helt præcist 8543 af anbringelserne var med forældrenes samtykke, mens det i 2713 sager skete uden accept fra forældrene.

* Ganske få bliver tvangsadopteret fra fødslen. De seneste tre år har det været under ti om året.

- Herudover var 2100 mellem 18 og 22 år tilknyttet tilbuddet efterværn, der er for unge, som har været anbragt uden for hjemmet i deres barndom. De kan for eksempel bo på en daginstitution eller i en plejefamilie.

Kilde: Danmarks Statistik, DR.

/ritzau/