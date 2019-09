FAKTA: Ni mænd har gennem 90 år stået i spidsen for Venstre

Jakob Ellemann-Jensen har meldt sig som kandidat som formand for Venstre. Se V-formænd gennem tiden her.

Efter en måned med stort postyr i Venstre meldte formandskabet bestående af formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen lørdag sin afsked.

På et ekstraordinært landsmøde 21. september ventes det, at en ny formand for det liberale parti vælges.

Jakob Ellemann-Jensen meldte sig tirsdag selv på banen som kandidat til formandsposten. Det sker, efter at flere andre i partiet har fortalt, at de støtter ham.

Ellemann-Jensen er søn af Uffe Ellemann-Jensen, der også har været formand for partiet.

Se, hvem der gennem tiden har siddet i spidsen for Venstre:

2009-2019: Lars Løkke Rasmussen.

1998-2009: Anders Fogh Rasmussen.

1984-1998: Uffe Ellemann-Jensen.

1977-1984: Henning Christophersen.

1965-1977: Poul Hartling.

1950-1965: Erik Eriksen.

1949-1950: Edvard Sørensen.

1941-1949: Knud Kristensen.

1929-1941: Thomas Madsen-Mygdal.

Kilder: Venstre, Danmarkshistorien.dk, Politiken.

/ritzau/