FAKTA: Niqab, burka, hijab - sådan kender du forskel

Folketinget har vedtaget det omdiskuterede tildækningsforbud, der gør det strafbart at bære burka og niqab.

Fra 1. august bliver det forbudt at dække sit ansigt til i det offentlige rum. Folketinget har nemlig vedtaget et tildækningsforbud, der bunder i et ønske om at forbyde brug af burka og niqab.

Men hvad er egentlig forskellen mellem niqab, burka og den mere almindelige hijab, som indimellem ses i gadebilledet i Danmark?

Her er et overblik:

* Hijab: Tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Dette er den mest udbredte hovedbeklædning og kan bindes på mange måder.

* Niqab: Tørklæde der kun viser øjnene. Der er to typer niqab.

En halv niqab lader ud over øjnene et stykke af panden være udækket.

En fuld niqab dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Den består typisk af et bånd, der bindes rundt om panden, samt et længere stykke stof, der dækker ansigt og hår, så kun en sprække til øjnene er fri.

* Burka: En ikkegennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin.

Kilde: Religion.dk.

/ritzau/