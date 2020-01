FAKTA: Nordjysk bunker skulle huse regering og regent

Bunker under Rold Skov skulle huse regering og regent i tilfælde af atomkrig. Nu omdannes det til museum.

I 2021 åbner et nordjysk bunkeranlæg, der blev bygget under Den Kolde Krig, for offentligheden.

Læs om projektet her.

* Regan Vest (Regeringsanlægget Vestdanmark, red.) blev opført i al hemmelighed i årene 1963 til 1968.

* Det blev opført under Rold Skov syd for Aalborg og skulle huse regering og regent i tilfælde af krig.

* Den 5500 kvadratmeter store bunker er bygget til at kunne modstå angreb med atomvåben.

* I 2012 blev bunkeren taget ud af beredskabsplanerne, og i 2014 blev den fredet.

* Siden har en række interessenter med Nordjyllands Historiske Museum arbejdet med at samle penge ind til etablering af et koldkrigsmuseum i og ved bunkeranlægget.

* Der skal bygges et 1000 kvadratmeter stort velkomst- og læringscenter ved indgangen til bunkeren.

* Omdannelse af bunkeren og etablering af udstillingsbygningen beløber sig til samlet set 75 millioner kroner.

* Forskellige fonde, blandt andet Realdania, Aalborg og Rebild kommuner samt staten bidrager til finansieringen.

* Rebild Kommune og staten bidrager ligeledes til driften af centeret, der kommer til at beskæftige 15 årsværk.

* Koldkrigsmuseet regner med et årligt besøgstal på op til 40.000 personer.

* Bunkeren og velkomstcenteret ventes at åbne i efteråret 2021, mens læringscenteret først ventes klart året efter.

Kilder: Realdania, Nordjyllands Historiske Museum.

/ritzau/