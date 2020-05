FAKTA: Nu kan man rejse til Tyskland, Island og Norge igen

Danskere kan igen rejse ud - men kun til enkelte lande og storbyer bør undgås.

Fredag har Udenrigsministeriet lempet rejsevejledningen, så danskere så småt kan begynde at rejse ud igen.

Se her, hvad der nu gælder:

* Fra den 15. juni ændres vejledningerne for rejser til Tyskland, Island og Norge fra orange til gul. Det betyder, at man kan rejse ind, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

* Udenrigsministeriet opfordrer samtidig til, at man undgår at overnatte i byområder med 750.000 indbyggere eller derover i disse lande.

* For resten af Europa og verden frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser frem til den 31. august.

* Regeringen er i dialog med Sverige og Finland, og der kan på den baggrund eventuelt blive foretaget yderligere lempelser i rejsevejledningerne inden den 31. august. For Sverige kan det for eksempel være regionalt med særligt fokus på Øresundsregionen.

Kilder: Udenrigsministeriet

/ritzau/